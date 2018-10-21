Роман Еременко: "В последних трех играх пропустили восемь мячей? Такое бывает"

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко после поражения от "Арсенала" (2:3) в матче одиннадцатого тура чемпионата России отметил, что если на поле появляются вместе нападающие Зе Луиш и Луиз Адриану, навесы становятся правильными действиями.



- Вы приняли участие в голевой атаке при первом мяче. Расскажите о ней.

- Да. Сделал навес. Когда на поле Зе Луиш и Луиз Адриану, навес – это святое. Просто надо подать, а они решат.

- Какая атмосфера в раздевалке? Третье домашнее поражение в чемпионате подряд.

- Конечно, все расстроены. А как иначе?

- Может, собрались, поговорили, обсудили, что не так и что делать?

- Это у нас временно.

- Показалось, что команда как будто забыли выйти из раздевалки. Потеряли концентрацию?

- Из раздевалки мы вышли, а гол получился неожиданно. Надо посмотреть повтор. Я точно сейчас не помню, что там произошло.

- Чему уделяете на тренировках внимание? Мы видели, что "Спартак" много мячей забивал со стандартов. Сегодня удалось забить два мяча с игры. Над чем работаете?

- Над всем. Уделяем внимание тактике, обороне, атаке. Все отрабатываем.

- В последних трех играх красно-белые пропустили восемь мячей. Почему?

- Такое бывает. Что я могу сказать?

- "Спартак" не заслужил поражение?

- Счет на табло. Можно много говорить, что счет не по игре, но ничего уже не изменишь. (Елена Григорьевская)

Все о чемпионате России - здесь