Роман Емельянов: "Мне не нравилось прыгать лягушкой. После этого упражнения так колени болят"

Полузащитник "Урала" Роман Емельянов в интервью официальному сайту клуба рассказал про самое нелюбимое упражнение и школьные драки.

– В команде появился новый тренер по физической подготовке Хесус Солана. Что нового он внес в тренировочный процесс?

– Видно, что Хесус очень умный и хороший специалист. У него несколько высших образований, много новых для нас упражнений. Они игровые, интересные. Но хочется сказать, что Елена Ивановна (Афанасьева – прим. ред.), которая работала с нами до Хесуса, тоже хороший специалист. Если говорить про Хесуса, то он больше внес действий, которые часто встречаются в игре. Это интенсивность, скоростно-силовая работа. В Европе такая быстрая работа приветствуется.

– Назовите самое нелюбимое упражнение?

– Мне не нравилось прыгать лягушкой. Многие тренеры заставляют прыгать от одной штрафной площади до другой. После этого упражнения так колени болят.

– Кроме футбола занимались другими видами спорта?

– В детстве одновременно ходил и на футбол, и на самбо. Потом самбо забросил. Мама сказала: "Не надо тебе этого".

– На улице приходилось использовать приемы самбо?

– Бывало. В детстве ведь все дерутся. В школе бывали стычки.

– Были стычки, когда были не прав?

​– Однажды мой друг был не прав. Я пошел за него. Вообще у нас в классе было трое больших парней. И в другом тоже. Помню, мы что-то не поделили, и пошли за школу драться три на три, каждый с каждым. И потом мы вшестером оказались у директора.