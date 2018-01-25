Роберто Манчини: "Заболотный может быть очень полезным футболистом для "Зенита" во второй половине чемпионата"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Славией" (5:1) в товарищеском матче на сборе в ОАЭ отметил, что остался доволен выступлением своих подопечных. Также специалист заявил, что на данный момент он не определился с основным составом на следующую встречу.

– Меня все устроило, никаких неожиданностей. Хорошо сыграл тот состав, который вышел с первых минут. Они провели практически 70 минут, и у меня к ним нет особенных претензий.

– Можно ли расценивать то, что этот состав провел 2/3 матча, что это и есть основа?

– Нет, вы знаете – сейчас 2/3 матча провел один состав, в следующем матче, возможно, сыграет другой. Я бы не говорил о том, что это основной состав или нет. Еще рано.

– Кокорин и Заболотный забили по два мяча в двух матчах. Хороший результат?

– Да, это очень хороший результат для них, особенно для Антона Заболотного, который хорошо тренируется, хорошо работает. Он может быть очень полезным футболистом для нас во второй половине чемпионата.

– О чем говорили с Каннаваро перед матчем?

– Вы знаете, такие дружеские вопросы-ответы: "Как поживаешь? Как тебе работается? Как жизнь? Как вообще сам?" Что-то вроде того.

– Следующий матч – дружба в сторону или игра все-таки будет товарищеской?

– Товарищеский матч, да.