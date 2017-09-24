Роберто Манчини: "Паредес в запасе? На поле не может находиться больше 11 игроков"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед матчем 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" объяснил непопадание в стартовый состав команды полузащитника Леандро Паредеса ротацией и его усталостью после игры 1/16 финала Кубка России против петербургского "Динамо" (2:3 д.в.). Специалист отметил, что аргентинец готов выйти на поле в любой момент.

- Почему вы поздно приехали на матч?

- Во всем виноваты пробки, - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".

- В стартовом составе есть Дзюба, но нет Паредеса. Почему?

- На поле не может находиться больше 11 игроков. Невозможно выставить всех сразу. Кроме того, последний матч мы сыграли в четверг, так что ротация состава необходима. А так все готовы к игре. Паредес может появиться в любой момент.

- Насколько на сегодняшний матч повлияет энергозатратный матч на Кубок с петербургским "Динамо"?

- Нам не повезло, что предыдущий матч был с дополнительным временем. Некоторые ребята немного устали. Именно поэтому мы не видим Паредеса в стартовом составе. Но все готовы к матчу.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"