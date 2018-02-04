Роберто Манчини: "Мы прибережем голы для "Селтика"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после товарищеского матча против "Слована" (0:0) в интервью клубной пресс-службе отметил, что встреча получилась хорошей. При этом он подчеркнул, что говорить об игре в Лиге Европы против "Селтика" пока рано.

– В первую очередь хочется узнать ваше мнение о сегодняшней встрече. Насколько довольны содержанием игры и качеством, которое продемонстрировал "Зенит"? Насколько команда готова по физическим кондициям к игре против "Селтика"?

– Сегодня, как мне кажется, получился очень хороший матч. Я, в принципе, всем доволен. Что касается игры с "Селтиком", то я считаю, что еще рано пока об этом говорить – все-таки осталось еще почти две недели, есть еще время на то, чтобы подготовиться, и это нужно делать. Нужно давать футболистам больше игрового времени, вносить коррективы в состав в ходе товарищеских матчей. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении.

– На сборе в Эмиратах "Зенит" в каждом матче забивал по 4-5 мячей в каждом матче. Безусловно, это зависело еще и от уровня соперников, но сегодня отличиться не удалось. Расстраивает ли этот фактор вас или не играет никакой роли?

– Нет, я считаю, что все нормально, не сильно беспокоюсь по этому поводу. Главное, что мы прибережем голы для "Селтика" – это важнее, чем забивать по 4-5 голов в товарищеских матчах.

– Сегодня одной из команд пришлось в перерыве поменять форму. У вас богатый опыт, видели ли вы что-то подобное или, может, вам приходилось участвовать в таких матчах?

– Да, я помню, в моей жизни случались такие эпизоды. Не помню, когда именно, но сам факт точно был. Возможно, ошибка была допущена с самого начала, когда команды вышли в очень похожей форме, но такое бывает.

– Вскоре "Зениту" предстоит встретиться с "Црвеной Звездой". Какая из этих команд чисто гипотетически по стилю похожа на "Селтик"? Началось ли уже какое-то моделирование предстоящей игры или десять дней – это еще слишком большой срок?

– Все-таки я бы не стал сравнивать ни "Слован", ни "Црвену Звезду" с "Селтиком". В Шотландии будет совершенно другая игра и совершенно другой соперник, но потихоньку готовимся и любой соперник для нас подходит в качестве подготовки.