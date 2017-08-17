Рифат Жемалетдинов: "Для любого цель – попасть в сборную России, на чемпионат мира"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от предстоящей встречи 7-го тура чемпионата России с "Анжи". Также форвард добавил, что хочет попасть на чемпионат мира 2018 года.

– Что думаете об "Анжи", где сменился главный тренер? Как думаете, повлияет это на их игру?

– Нас больше волнует наша игра. Нам нужно выиграть этот матч. Победа будет очень важна для нас. Будем стараться подниматься вверх по турнирной таблице.

– Тот факт, что "Рубин" уже сыграл с главными фаворитами, придает уверенности?

– Каждая игра для нас важна, неважно, фаворит это или нет. На каждую игру настраиваемся одинаково, каждую игру стараемся выиграть.

– Пять человек значатся в расширенном составе сборной. Это прибавляет настроения в команде?

– Конечно, каждый должен доказывать. Для любого цель – попасть в сборную России, на чемпионат мира. Все стараются.