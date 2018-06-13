Решение о целесообразности сохранения "Амкара" будет принято 18 июня

"Амкар" на официальном сайте подтвердил, что клуб по итогам заседания комиссии РФС по лицензированию клубов был лишен лицензии на сезон-2018/19. Причиной отзыва лицензии названо "непредставление финансовых гарантий деятельности в необходимом объеме".

"В связи с отзывом лицензии в понедельник, 18 июня, соберется правление ОО "ФК "Амкар" для анализа ситуации и принятия решения о целесообразности продолжения деятельности клуба, – говорится в сообщении пермяков. – В случае принятия решения о прекращении деятельности вопрос будет вынесен на общее собрание членов организации.

Центр подготовки молодых футболистов "Амкар", в котором тренируются более 700 юных пермяков, продолжит свою деятельность. С правительством Пермского края достигнута принципиальная договорённость о сохранении Центра. ЦПМФ будет переведён в ведение Краевого учреждения по подготовке молодых футболистов. Тренеры и воспитанники будут обеспечены всем необходимым для тренировочного процесса за счёт бюджета Пермского края".

"Амкар" выступал в премьер-лиге с 2004 года. Самым успешным для пермяков стал сезон-2008 – под руководством Миодрага Божовича команда заняла четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, а также дошла до финала Кубка России, где уступила ЦСКА в серии пенальти (2:2, 1:4 – по пенальти).

Таблица переходов РФПЛ //

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