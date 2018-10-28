Рашид Рахимов: "Качество игры, когда мы владеем мячом, оставляет желать лучшего"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 12-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) остался недоволен качеством игры. По его словам, нужно все как следует проанализировать.

– Мне не очень понравилась игра. К сожалению, мы играли, примерно в течении часа, достаточно медленно, было большое количество брака, - цитирует Рахимова официальный сайт "Ахмата". - Не успевали накрывать соперника, поздно реагировали на эпизоды. Эта игра оставила много вопросов. Нашему тренерскому штабу нужно проанализировать ситуацию. Качество игры, когда мы владеем мячом, оставляет желать лучшего. Нам сегодня удобнее играть так, что мы начинаем играть от обороны, а потом пробуем атаковать.

У нас нет качеств, позволяющих вскрывать оборону соперника. Сложно строить игру, доводить ее определенного уровня – для этого нужно время, нужно качество. Обязательно нужно будет усиливаться. Только последние 20-25 минут мы провели в атаке, но и тут у нас был технический брак. Закончили игру вничью – наверное, это закономерный исход встречи. К сожалению, думаю до зимы эти "качели" не закончатся. Когда принимаешь команду по ходу сезона, понимаешь, из того что есть на сегодня – надо выжать максимум возможного. По самоотдаче и характеру ребятам нельзя предъявить претензии, они бьются за каждый мяч.

​– Скоро кубковый матч, будете ли Вы экспериментировать с составом? По турнирной сетке вырисовываются неплохие перспективы...

– Нужно играть от матча к матчу. Нужно честно признать, что мы не превосходим соперников по качеству игры. Если вспомним, что было два года назад – мы диктовали свои условия, была поставленная игра, нам было проще готовиться к матчам. Мы знали, что все стабильно. Мы сейчас все строим заново, и гарантий никаких нет. Понимаем, что не все смогут выйти и сыграть в кубковом матче. Тем более, у "Арсенала" на один день больше отдыха – они играли вчера. Сейчас нужно восстановиться после игры с "Динамо", что делать дальше – будем думать.