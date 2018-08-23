Рамиль Шейдаев – о матче с "Локомотивом": "Было непонятно, кто вышел из ФНЛ, а кто – чемпион России"

Новичок "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от дебюта в составе самарцев. В матче 4-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1) нападающий появился на поле на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.

– Рад тому, что дебютировал, но из-за проигрыша это отходит на второй план, – сказал Шейдаев. – От победы совсем другое было бы ощущение. Тем более что мне понравилось, как мы играли. Может, начало было не самым лучшим, но в конце, во втором тайме было непонятно, кто вышел из ФНЛ, а кто – чемпион России. Мы очень хорошо выглядели на фоне "Локомотива".

– У клуба новый стадион и одно из первых мест по посещаемости в лиге, как вам атмосфера матча?

– Стадион отличный! Мне понравились и болельщики – даже после игры, когда матч уже закончился и мы проиграли, все равно нас поддерживали до конца. Спасибо трибунам за это. Надеюсь, такая поддержка будет и в следующих играх.

– Уже удалось понять тот футбол, который тренерский штаб хочет видеть в исполнении игроков?

– В команде я неделю, но не первый день играю в футбол и мне несложно понять, что от меня требуют. Буду стараться выполнять все установки и требования как можно лучше, как можно больше пользы приносить команде.