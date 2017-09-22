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17:02 | Футбол — РФПЛ

Промес и Роша пропускают тренировку "Спартака", с основой работают Сакала и Нимели

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Началась открытая тренировка "Спартака". На занятии нет травмированных Квинси Промеса, Дениса Глушакова, Зе Луиша, Педро Роши. Как и восстанавливающихся после травм колена Романа Зобнина, Артема Тимофеева, а также Георгия Тигиева, которому в понедельник предстоит операция. С основой работают молодые нападающие Фэшн Сакала и Сильванус Нимели. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Открытая тренировка "Спартака". LIVE! 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вопреки

Все эти вбросы о больных Промесов и КО уже порядком всех утомили - расчитывают таким образом внести сумятицу в тренерский штаб следующего соперника... Но потом эти "больные" выходят, как ни в чем не бывало и играют. Так-что ребята из "Анжи", плюньте на эту лажу и готовьтесь как обычно. Так делали все предыдущие команды, в том числе и "Марибор", не поверивший в дезинформацию "великих комбинаторов" земли обетованной.

17:40