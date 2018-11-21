Продажа пива может быть разрешена на стадионах к следующему сезону

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что Российский футбольный союз (РФС), лига и клубы находят поддержку во многих инстанциях по вопросу продажи пива на стадионах. Однако, по его словам, пока рано говорить, когда будет принято положительное решение по этому вопросу.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 1 января 2005 года. Он был снят на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Ранее в ноябре вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что правительство РФ пока не выработало позицию по поводу присутствия пива на стадионах.

- Работа в этом направлении ведется. РФС, премьер-лига и клубы находят поддержку во многих инстанциях. Пока рано говорить, когда будет принято решение, но если оно состоится к началу следующего сезона, будет здорово, - цитирует "РИА Новости" Прядкина.