Причиной аварии Смолова стали уличные гонки? Губерниев критикует футболиста

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал форварда "Краснодара" и сборной России Федора Смолова за то, что тот покинул место ДТП. Также журналист заявил, что футболист принял участие в уличной гонке.



- Друзья, новые данные по поводу одной аварии! Это были уличные гонки. Если это так, то в связи с этим два вопроса: А был ли мальчик? И надо ли водителю присвоить звание заслуженного мастера спорта (ЗМС) по автоспорту?, - написал Губерниев в Инстаграме.



Ранее очевидцы сообщили, что в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

По информации Mash, футболист во всем признался и пообещал все восстановить. Игрок сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление. Теперь он ждет суда - за оставление ДТП его могут лишить прав.

