Президент "Оренбурга" отправлен в отставку за недостаточно эффективную трансферную политику

"Оренбург" прекратил трудовой договор с президентом клуба Владимиром Гнездиловым, сообщает клубная пресс-служба. Недостаточно эффективной признана трансферная политика, которую он вел. Некоторые из приглашенных в команду игроков за сезон ни разу не вышли на поле, либо выходили крайне редко.

Президент не выполнил задачу по поиску дополнительных спонсоров. В результате на конец года образовался дефицит бюджета, который усилиями учредителей удалось покрыть.

Исполнять обязанности президента клуба временно будет Владимир Кияев.