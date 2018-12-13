21:17 | Футбол — РПЛ

Президент "Оренбурга" отправлен в отставку за недостаточно эффективную трансферную политику

Обсудить
0

"Оренбург" прекратил трудовой договор с президентом клуба Владимиром Гнездиловым, сообщает клубная пресс-служба. Недостаточно эффективной признана трансферная политика, которую он вел. Некоторые из приглашенных в команду игроков за сезон ни разу не вышли на поле, либо выходили крайне редко.

Президент не выполнил задачу по поиску дополнительных спонсоров. В результате на конец года образовался дефицит бюджета, который усилиями учредителей удалось покрыть.

Исполнять обязанности президента клуба временно будет Владимир Кияев.

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/kadrovye-izmeneniya-v-rukovodstve-fk-orenburg.html

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...