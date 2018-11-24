22:40 | Футбол — РПЛ

Полуяхтов не сыграет со "Спартаком"

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Защитник "Крыльев Советов"  Владимир Полуяхтов из-за травмы не примет участие в матче 15-го тура премьер-лиги против "Спартака", информирует пресс-служба самарского клуба. Кроме того, в этой игре не сыграет защитник Никита Чичерин: причина - перебор желтых карточек.

На игру со "Спартаком" отправились 22 футболиста самарского клуба. Встреча состоится в Москве, 25 ноября. 

"Крылья Советов" занимают 13-е место в премьер-лиге, имея в активе 14 очков. "Спартак" с 19 баллами располагается на 10-й строчке.

Спартак - Крылья Советов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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