Полуяхтов не сыграет со "Спартаком"

Защитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов из-за травмы не примет участие в матче 15-го тура премьер-лиги против "Спартака", информирует пресс-служба самарского клуба. Кроме того, в этой игре не сыграет защитник Никита Чичерин: причина - перебор желтых карточек.

На игру со "Спартаком" отправились 22 футболиста самарского клуба. Встреча состоится в Москве, 25 ноября.

Тренерский штаб взял на игру со "Спартаком" 22 футболиста. В Самаре из-за травмы остался Полуяхтов, не сможет принять участие и Чичерин - 4жк. Остальные игроки готовятся к матчу. – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 24 ноября 2018 г.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в премьер-лиге, имея в активе 14 очков. "Спартак" с 19 баллами располагается на 10-й строчке.

Все о чемпионате России - здесь