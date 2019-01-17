Погребняк: "Я снова влюбилась в женственный стиль. В Париже я получила массу комплиментов"

Мария Погребняк, являющаяся супругой нападающего "Урала" Павла Погребняка, через Инстаграм призвала всех вернуться к женственному стилю. По словам девушки, она получила массу комплиментов в Париже.

– Как же я ценю ваши советы, я тоже влюбилась заново в женственный стиль. Сегодня в Париже я получила массу комплиментов! Все, девочки, снимаем джинсы и кеды, надеваем красивые платья, приобретаем головные уборы, встаем на шпильку. Вы сами почувствуете от себя женственную энергию и сможете наполнить ею других.

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