Погребняк: "Я снова влюбилась в женственный стиль. В Париже я получила массу комплиментов"

Мария Погребняк, являющаяся супругой нападающего "Урала" Павла Погребняка, через Инстаграм призвала всех вернуться к женственному стилю. По словам девушки, она получила массу комплиментов в Париже.
– Как же я ценю ваши советы, я тоже влюбилась заново в женственный стиль. Сегодня в Париже я получила массу комплиментов! Все, девочки, снимаем джинсы и кеды, надеваем красивые платья, приобретаем головные уборы, встаем на шпильку. Вы сами почувствуете от себя женственную энергию и сможете наполнить ею других.
Как же я ценю ваши советы🤗 я тоже влюбилась заново в женственный стиль🤗 Сегодня в Париже я получила массу комплиментов😍! Всё, девочки, снимаем джинсы и кеды, надеваем красивые платья, приобретаем головные уборы, встаём на шпильку👌🏻, вы сами почувствуете от себя женственную энергию❤️ и сможете наполнить ею других)