Погребняк присоединится к "Уралу" на кипрском сборе

Во вторник "Урал" отправился на Кипр, где проведет сбор для подготовки к заключительным матчам в 2018 году. Нападающий "шмелей" Павел Погребняк, а также хавбек Илья Жигулев присоединятся к команде по ходу этого мероприятия.

Напомним, Погребняк перешел в "Урал" 29 августа 2018 год, заключив однолетний контракт. 35-летний форвард еще не играл за новый клуб - он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в апрельском матче полуфинала Олимп-Кубка России против "Спартака" (1:1, 5:4 - пенальти).

"Урал" после 14 туров занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

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