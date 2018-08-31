Почему Шадли оказался в "Монако", а не в "Зените"

Как стало известно "СЭ", в это трансферное окно 29-летний хавбек сборной Бельгии Насер Шадли был в шаге от перехода в "Зенит".

Питерцы уже согласовали с его бывшим клубом "Вест Бромвич" и с самим игроком все условия перехода, но в последний момент отказались от приобретения прав на полузащитника, предложив аренду. Это не устроило англичан и в итоге Шадли был продан в "Монако".

На ЧМ-2018 футболист провел в составе "Красных дьяволов" 6 матчей, забив 1 мяч и сделав 1 голевую передачу. (Вячеслав КОРОТКИН)