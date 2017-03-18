Питер Одемвингие: "С удовольствием бы вернулся в Россию"

Бывший нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие в интервью "СЭ" подчеркнул, что с удовольствием бы вернулся в Россию. По словам форварда, сейчас он ведет переговоры с одним из азиатских клубов.

– Вы выступали за английский "Ротерем", но в январе этого года покинули клуб. Почему?

– У меня был контракт всего на три месяца. В начале января я получил травму икроножной мышцы. Вскоре начал заниматься, но травма оказалась серьезнее, чем ожидал. Проходил курс терапии. Пока не до конца восстановился.

– На данный момент есть какие-то предложения?

– В конце сезона, конечно, трудно найти команду. Я не тренировался уже два с половиной месяца.

Сейчас интерес ко мне проявляет клуб из Азии – там чемпионат только начинается, но пока я не уверен в том, что соглашусь. Скорее всего, подожду лета. Наверное, тогда будет больше возможностей провести предсезонку с какой-нибудь командой и найти клуб. Мне хочется поиграть еще год и завершить карьеру.

– В Россию не хотите вернуться?

– Я бы с удовольствием. Был момент, когда мой агент вел переговоры с российским клубом. Но травма помешала. Сначала люди ждали, пока я восстановлюсь. Но все вышло сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. (Любовь КОНЯЕВА)

Полностью интервью Одемвингие будет опубликовано в 11.00 по московскому времени