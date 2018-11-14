"Пейте кофе и чай без сахара". Всемирный день борьбы с диабетом с футболистами "Урала"

"Урал" опубликовал видеоролик, посвященный Всемирному дню борьбы с диабетом. Футболисты екатеринбургской команды призвали подписчиков следить за собой и быть здоровыми.
- 14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом, - написал "Урал" в своем Твиттере. -Сегодня 422 миллиона человек во всем мире страдают от этого заболевания. За один год около 2 миллионов человек умирает по причине диабета. Даже небольшие усилия смогут помочь избежать этого диагноза. Следите за собой и будьте здоровы!
В текущем сезоне "Урал" после 14 встреч занимает седьмое место в чемпионате России с 19 очками в активе.
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом.– ФК Урал (@FCURAL) 14 ноября 2018 г.
Сегодня 422 миллиона человек во всем мире страдают от этого заболевания.
За один год около 2 миллионов человек умирает по причине диабета. Даже небольшие усилия смогут помочь избежать этого диагноза.
Следите за собой и будьте здоровы! pic.twitter.com/xNihUQipGy