"Пейте кофе и чай без сахара". Всемирный день борьбы с диабетом с футболистами "Урала"

"Урал" опубликовал видеоролик, посвященный Всемирному дню борьбы с диабетом. Футболисты екатеринбургской команды призвали подписчиков следить за собой и быть здоровыми.

- 14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом, - написал "Урал" в своем Твиттере. -Сегодня 422 миллиона человек во всем мире страдают от этого заболевания. За один год около 2 миллионов человек умирает по причине диабета. Даже небольшие усилия смогут помочь избежать этого диагноза. Следите за собой и будьте здоровы!

В текущем сезоне "Урал" после 14 встреч занимает седьмое место в чемпионате России с 19 очками в активе.