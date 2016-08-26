Перед матчем со "Спартаком" "Анжи" отправил Боли в молодежную команду

"Анжи" объявил о переводе нападающего Янника Боли в молодежную команду. Сделано это был в качестве дисциплинарной меры из-за отказа 28-летнего ивуарийца лететь в Казань на матч с "Рубином" на прошлой неделе. Отметим, что в воскресенье махачкалинской команде предстоит сыграть со "Спартаком" в рамках 5-го тура чемпионата России.

Заявление на официальном сайте "Анжи" выглядит следующим образом:

Накануне вылета в Казань на очередную игру чемпионата нападающий Янник Боли, сославшись на медицинские показатели, отказался отправиться с командой на матч. При этом на предложение провести медицинское обследование футболист также ответил отказом. В связи с этим Боли решением тренерского состава и спортивной дирекции клуба отлучен от основной команды и переведен в молодежную на неопределенный срок.