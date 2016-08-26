16:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Перед матчем со "Спартаком" "Анжи" отправил Боли в молодежную команду

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"Анжи" объявил о переводе нападающего Янника Боли в молодежную команду. Сделано это был в качестве дисциплинарной меры из-за отказа 28-летнего ивуарийца лететь в Казань на матч с "Рубином" на прошлой неделе. Отметим, что в воскресенье махачкалинской команде предстоит сыграть со "Спартаком" в рамках 5-го тура чемпионата России. 

Заявление на официальном сайте "Анжи" выглядит следующим образом:

Накануне вылета в Казань на очередную игру чемпионата нападающий Янник Боли, сославшись на медицинские показатели, отказался отправиться с командой на матч. При этом на предложение провести медицинское обследование футболист также ответил отказом. В связи с этим Боли решением тренерского состава и спортивной дирекции клуба отлучен от основной команды и переведен в молодежную на неопределенный срок.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/boli_pereveden_v_molodejnuju_komandu260816/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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crazysun78

я когда в первый раз хинкала "обкушался", - тоже были проблемы до службы дойти... )))))

17:51

Блудный Свин

Если не дураки, то в контрактике всё это прописано. Наказание долларом - саоме жестокое для папуасов...

17:22

drakorn50

А межу прочем Боли самый высоко оплачиваемый футболист в Анжи ещё в первой лиге получал 1.7 мл как и Максимов сейчас в команде 12 защитников 13 полузащитников и остаётся 1 Филип Будковский так надо было думать раньше брать нападающих а Боли после свадьбы со своей новой супругой решили таким образом разорвать отношение и уехать домой.

17:19

Platinum1991

Вот вам и благодарность футболиста за оказанное доверие! Гнать его надо из Анжи!!!

16:26

AESt_SM

какая боль... какая боль...

16:20

EstMaza

Пропал "Анжи"...

16:10

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