Перед матчем со "Спартаком" "Анжи" отправил Боли в молодежную команду

"Анжи" объявил о переводе нападающего Янника Боли в молодежную команду. Сделано это был в качестве дисциплинарной меры из-за отказа 28-летнего ивуарийца лететь в Казань на матч с "Рубином" на прошлой неделе. Отметим, что в воскресенье махачкалинской команде предстоит сыграть со "Спартаком" в рамках 5-го тура чемпионата России.
Заявление на официальном сайте "Анжи" выглядит следующим образом:
Накануне вылета в Казань на очередную игру чемпионата нападающий Янник Боли, сославшись на медицинские показатели, отказался отправиться с командой на матч. При этом на предложение провести медицинское обследование футболист также ответил отказом. В связи с этим Боли решением тренерского состава и спортивной дирекции клуба отлучен от основной команды и переведен в молодежную на неопределенный срок.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/boli_pereveden_v_molodejnuju_komandu260816/
crazysun78
я когда в первый раз хинкала "обкушался", - тоже были проблемы до службы дойти... )))))
17:51
Блудный Свин
Если не дураки, то в контрактике всё это прописано. Наказание долларом - саоме жестокое для папуасов...
17:22
drakorn50
А межу прочем Боли самый высоко оплачиваемый футболист в Анжи ещё в первой лиге получал 1.7 мл как и Максимов сейчас в команде 12 защитников 13 полузащитников и остаётся 1 Филип Будковский так надо было думать раньше брать нападающих а Боли после свадьбы со своей новой супругой решили таким образом разорвать отношение и уехать домой.
17:19
Platinum1991
Вот вам и благодарность футболиста за оказанное доверие! Гнать его надо из Анжи!!!
16:26
AESt_SM
какая боль... какая боль...
16:20
EstMaza
Пропал "Анжи"...
16:10