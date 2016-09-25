20:19 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Пенальти в ворота "Зенита" назначен верно

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На 27-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Анжи""Зенит" верное решение принял арбитр Алексей Еськов, назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. Судья правильно разобрался в единоборстве Нету и Георгиевского, заметив, что зенитовский защитник, не сыграв в мяч, сбил соперника в своей штрафной. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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fedd

Если не было игры в мяч, значит мяч радиоуправляемый. Явно видно, что мяч получает ускорение как раз в ту сторону куда направлена нога Нету. Короче, если бы Зениту дали такой пеналь, сейчас вой про Газпром стоял бы на всю вселенную, неправда ли?

11:09 26 сентября

Дузер

А можно мне про момент когда футболист анжи бериша схватил мяч руками,а свистка от судьи не было,это разве не желтая карточка???Очень странно судья трактовал моменты,а подкат прямой ногой в центре поля это вообще прямое удаление игрока анжи!

22:32 25 сентября

Дузер

То есть вся страна слепая,а эксперт самый умный))))10 раз просмотрел эпизод,ну нету там нарушения,нету!!!

22:27 25 сентября

KapMaH

Простите, а кто это писал? Хусаинов?

22:20 25 сентября

Циничный

Раз десять посмотрел покадрово!!! - 100% игра в мяч!

21:50 25 сентября

foreverCSKAforever

Опять дуойка!

20:52 25 сентября

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

игра в мяч.

20:38 25 сентября

psv57

Странные комментаторы у Зенита. Что Орлов, что этот. Слепые?

20:31 25 сентября

=FuT=

спасибо кэп

20:27 25 сентября

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