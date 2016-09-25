Пенальти в ворота "Зенита" назначен верно

На 27-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Анжи" – "Зенит" верное решение принял арбитр Алексей Еськов, назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. Судья правильно разобрался в единоборстве Нету и Георгиевского, заметив, что зенитовский защитник, не сыграв в мяч, сбил соперника в своей штрафной. (Александр БОБРОВ)
fedd
Если не было игры в мяч, значит мяч радиоуправляемый. Явно видно, что мяч получает ускорение как раз в ту сторону куда направлена нога Нету. Короче, если бы Зениту дали такой пеналь, сейчас вой про Газпром стоял бы на всю вселенную, неправда ли?
11:09 26 сентября
Дузер
А можно мне про момент когда футболист анжи бериша схватил мяч руками,а свистка от судьи не было,это разве не желтая карточка???Очень странно судья трактовал моменты,а подкат прямой ногой в центре поля это вообще прямое удаление игрока анжи!
22:32 25 сентября
Дузер
То есть вся страна слепая,а эксперт самый умный))))10 раз просмотрел эпизод,ну нету там нарушения,нету!!!
22:27 25 сентября
KapMaH
Простите, а кто это писал? Хусаинов?
22:20 25 сентября
Циничный
Раз десять посмотрел покадрово!!! - 100% игра в мяч!
21:50 25 сентября
foreverCSKAforever
Опять дуойка!
20:52 25 сентября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
игра в мяч.
20:38 25 сентября
psv57
Странные комментаторы у Зенита. Что Орлов, что этот. Слепые?
20:31 25 сентября
=FuT=
спасибо кэп
20:27 25 сентября