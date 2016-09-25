Пенальти в ворота "Зенита" назначен верно

На 27-й минуте матча 8-го тура чемпионата России "Анжи" – "Зенит" верное решение принял арбитр Алексей Еськов, назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. Судья правильно разобрался в единоборстве Нету и Георгиевского, заметив, что зенитовский защитник, не сыграв в мяч, сбил соперника в своей штрафной. (Александр БОБРОВ)