Павел Погребняк: "Очень жду возвращения в строй, соскучился по футболу"

Нападающий "Урал" Павел Погребняк сообщил, что пока тренируется по индивидуальной программе и ждет возвращения на поле.

Форвард подписал контракт с "Уралом" 29 августа. В прошлом сезоне Погребняк, которому в ноябре исполнится 35 лет, играл за "Динамо" и "Тосно". В апреле в полуфинальном матче Кубка России он получил разрыв ахиллова сухожилия.

На прошлой неделе в перерыве матча чемпионата России против "Уфы" "Урал" представил Погребняка болельщикам и вручил ему игровую футболку с 88-м номером.

- Работаю по индивидуальной программе, очень жду возвращения в строй, соскучился по футболу, - цитирует "РИА Новости" Погребняка. - Большое спасибо болельщикам "Урала" за теплый прием. Было приятно такое внимание с их стороны.