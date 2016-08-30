Паршивлюк перейдет в "Краснодар" на правах свободного агента

Как ранее и сообщал "СЭ", защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк с большой долей вероятности перейдет в "Краснодар". Переход состоится на правах свободного агента. У 27-летнего игрока было два варианта продолжения карьеры – "Анжи" и "Краснодар". Игрок выбрал второй вариант.
Сегодня защитник проходит медосмотр в Краснодаре, после чего подпишет договор с местным клубом. В текущем сезоне Паршивлюк сыграл 7 матчей за "Спартак-2" в турнире ФНЛ, в прошлом году в составе "Спартака" провел 17 матчей в чемпионате и Кубке страны.
Парвшивлюк проходит медосмотр в "Краснодаре" //
Агент Паршивлюка не комментирует его уход из "Спартака"
Ковтун
Okay
13:54
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Зато взяли защитника из Бразилии. Все в Спартаке зарабатывают, кроме Федуна.
13:50
Jean4
Макея было бы не так жалко, он то совсем деревянный по сравнению с Паршем. Парш то до травм играл хорошо, стабильный игрок основы был.
13:49
Очень плохой мальчик
Паршивлюк сам виноват.Закончился как футболист 2 года назад.
13:49
Jean4
Свой воспитанник + свободный агент + уходит к прямому конкуренту. Это все печалит.
13:48
sdhl
И Макеева надо туда сбагрить. Пусть продолжают там по кабакам шляться, два нуля.
13:46
Vedi
Главное бесплатно подобрать . Широков , Ари , Паршивлюк - фабрика переработки , а где же свои воспитанники ??? Помнится кто то со Слуцким спор затеял .
13:46
Джин_SM(v3)
Почему свободным то?
13:46
zampofin
А ведь был капитаном команды. Практически - легенда. Очень жаль.
13:44
ck4p_Serezha
Печаль... Жаль, что Сережа так полностью и не раскрылся( Клятые травмы! Успехов капитан!!!
13:40