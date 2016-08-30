13:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Паршивлюк перейдет в "Краснодар" на правах свободного агента

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Как ранее и сообщал "СЭ", защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк с большой долей вероятности перейдет в "Краснодар". Переход состоится на правах свободного агента. У 27-летнего игрока было два варианта продолжения карьеры – "Анжи" и "Краснодар". Игрок выбрал второй вариант.

Сегодня защитник проходит медосмотр в Краснодаре, после чего подпишет договор с местным клубом. В текущем сезоне Паршивлюк сыграл 7 матчей за "Спартак-2" в турнире ФНЛ, в прошлом году в составе "Спартака" провел 17 матчей в чемпионате и Кубке страны.

Парвшивлюк проходит медосмотр в "Краснодаре" //
Агент Паршивлюка не комментирует его уход из "Спартака"

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Ковтун

Okay

13:54

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Зато взяли защитника из Бразилии. Все в Спартаке зарабатывают, кроме Федуна.

13:50

Jean4

Макея было бы не так жалко, он то совсем деревянный по сравнению с Паршем. Парш то до травм играл хорошо, стабильный игрок основы был.

13:49

Очень плохой мальчик

Паршивлюк сам виноват.Закончился как футболист 2 года назад.

13:49

Jean4

Свой воспитанник + свободный агент + уходит к прямому конкуренту. Это все печалит.

13:48

sdhl

И Макеева надо туда сбагрить. Пусть продолжают там по кабакам шляться, два нуля.

13:46

Vedi

Главное бесплатно подобрать . Широков , Ари , Паршивлюк - фабрика переработки , а где же свои воспитанники ??? Помнится кто то со Слуцким спор затеял .

13:46

Джин_SM(v3)

Почему свободным то?

13:46

zampofin

А ведь был капитаном команды. Практически - легенда. Очень жаль.

13:44

ck4p_Serezha

Печаль... Жаль, что Сережа так полностью и не раскрылся( Клятые травмы! Успехов капитан!!!

13:40

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