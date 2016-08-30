Паршивлюк перейдет в "Краснодар" на правах свободного агента

Как ранее и сообщал "СЭ", защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк с большой долей вероятности перейдет в "Краснодар". Переход состоится на правах свободного агента. У 27-летнего игрока было два варианта продолжения карьеры – "Анжи" и "Краснодар". Игрок выбрал второй вариант.

Сегодня защитник проходит медосмотр в Краснодаре, после чего подпишет договор с местным клубом. В текущем сезоне Паршивлюк сыграл 7 матчей за "Спартак-2" в турнире ФНЛ, в прошлом году в составе "Спартака" провел 17 матчей в чемпионате и Кубке страны.

Парвшивлюк проходит медосмотр в "Краснодаре" //

Агент Паршивлюка не комментирует его уход из "Спартака"