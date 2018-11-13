Пантелеев - об участии в матче Кубка России: "Перед игрой волнения не было"

Полузащитник "Спартака-2" Владислав Пантелеев в интервью пресс-службе клуба рассказал о матче открытия стадиона красно-белых. Он также поделился впечатлениями об игре за основу команды.

- Вы принимали участие в матче открытия нового стадиона "Спартака".

- Помню этот день очень хорошо, это была первая игра на стадионе. Тогда, кажется, Якин был тренером. Мы потренировались, играли двусторонку с основой. Сказали, кто себя проявит, тот и будет сегодня играть. Вывесили список, я там был. Когда подьезжали на стадион, было много народу. Все кричали, были очень радостными, что стадион открывается. И мы волновались, было много молодых игроков.

Я вышел на замену, был полный стадион. Было приятно играть в этой атмосфере. Я хорошо сыграл, жалко только, что не выиграли. Все, кто вышел тогда на поле, отлично помнят этот день.

- Вы также играли в матче Кубка России в Новороссийске.

- Да, это мой, так скажем, дебют. За два дня мне позвонили и сказали, что я буду тренироваться с основой, что я поеду на матч Кубка. Но не знал, что буду играть, ничего не говорили. Была тренировка и уже перед игрой я узнал, что буду в составе, очень хотелось играть. Но если честно - перед игрой волнения не было. Конечно же, хотелось бы сыграть в премьер-лиге, но мне дали шанс проявить себя в кубке. Я думаю, что у меня получилось. Хорошо, что выиграли, это самое главное.

- Как вы забиваете такие штрафные?

- Не знаю. Просто начал во дворе играть со старшими ребятами. Физически они крепче, сильнее, тяжело в обводку идти. Приходилось играть дальними ударами, начал бить по воротам.

И уже в "Спартаке", да и с детства получалось, и угловые подавать, хотя играли на большом поле сложно делать, но получалось. И пошло-пошло. Просто забиваю штрафные. Самое главное - приносить пользу команде. Хотелось бы повторить за главную команду, но, надеюсь, что еще доведется.