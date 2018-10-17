Отстраненный от основы "Спартака" Ещенко стал главным героем клубной передачи

"Спартак" представил новый выпуск передачи "Один день с футболистом". Героем нового эпизода стал защитник Андрей Ещенко, отстраненнный от основного состава красно-белых главным тренером команды Массимо Каррерой.

Вероятно, съемки происходили до эпизода с лайками посту актера Дмитрия Назарова, в котором он раскритиковал Карреру. Тем не менее, выпуск опубликован на клубных платформах "Спартака" только сейчас.

15 октября Ещенко в составе "Спартака" со счетом 0:1 проиграл "Зениту" в перенесенном матче 6-го тура первенства молодежных команд РПЛ.