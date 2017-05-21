"Оренбург" в "стыках" встретится со "СКА-Хабаровск"

В матче 30-го тура чемпионата России "Оренбург" одержал победу над "Ростовом" - 2:0. В составе сине-белых забитыми голами отличились полузащитник Роман Воробьев и хавбек Сергей Бреев.

В конце встречи травму головы получил защитник "Ростова" Миха Мевля. В борьбе перед своей штрафной игрок упал защитник, а Михал Дюриш шипами бутс в падении ударил его по лицу, нанеся сильное рассечение, из-за которого окровавленный Мевля покинул поле только на носилках, когда замен у "Ростова" не осталось.

После столкновения завязалась потасовка, в результате которой удаление получили полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа и Дюриш. Отметим, что по ходу матча "Ростов" потерял из-за травм также Сесара Наваса, Хорена Байрамяна и Тимофея Калачева.

Благодаря этому результату подопечные Роберта Евдокимова примут участие в переходных матчах со "СКА-Хабаровск" за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата России. 25 мая команды проведут встречу в Хабаровске, 28 мая - в Оренбурге.

В свою очередь "Ростов", который боролся за право выступить в розыгрыше Лиги Европы следующего сезона, финишировал на шестой строчке, пропустив вперед "Краснодар" и "Терек" (в еврокубки попал только первый).

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Оренбург" - "Ростов" - 2:0 (0:0)

Голы: Воробьев, 52 (1:0). Бреев, 75 (2:0).

"Оренбург": Руденко, Малых, Ойеволе, Андреев, Коронов (Бреев, 68), Парняков, Воробьев (Дюриш, 85), Драгун, Георгиев, Афонин, Лобжанидзе (Саная, 75).

"Ростов": Медведев, Калачев (Препелицэ, 54), Мевля, Сесар Навас (Симич, 15), Кудряшов, Ерохин, Байрамян (Терентьев, 29), Нобоа, Гацкан, Азмун, Полоз.

Предупреждения: Ерохин, 9. Лобжанидзе, 21. Коронов, 22. Калачев, 49. Терентьев, 53. Георгиев, 72. Парняков, 77. Бреев, 79. Воробьев, 80. Азмун, 86. Гацкан, 88.

Удаления: Дюриш, 90+3 (неспорт. повед.). Нобоа, 90+3 (неспорт. повед.).

Судьи: БЕЗБОРОДОВ. Лебедев (все Санкт-Петербург), Сафьян (Москва).

21 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".

Трансляция матча "Оренбург" - "Ростов"