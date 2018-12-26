"Оренбург" рассматривает кандидатуры Еременко-старшего и Березовского

Как стало известно "СЭ", "Оренбург" на данный момент рассматривает две возможные кандидатуры на пост главного тренера. Это 54-летний Алексей Еременко-старший, отец полузащитника "Спартака" Романа. Сейчас он тренирует финский СИК, а ранее возглавлял "Пюник", карагандинский "Шахтер" и финские ЯКБ и "Яро".

Второй вариант - 44-летний тренер вратарей молодежки "Динамо" Роман Березовский.

Смена тренера может быть связана в первую очередь с изменениями в менеджменте клуба.

Первую часть сезона "Оренбург" под руководством Владимира Федотова завершил на 10-м месте.

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