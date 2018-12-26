20:13 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" рассматривает кандидатуры Еременко-старшего и Березовского

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Как стало известно "СЭ", "Оренбург" на данный момент рассматривает две возможные кандидатуры на пост главного тренера. Это 54-летний Алексей Еременко-старший, отец полузащитника "Спартака"  Романа. Сейчас он тренирует финский СИК, а ранее возглавлял "Пюник", карагандинский "Шахтер" и финские ЯКБ и "Яро".

Второй вариант - 44-летний тренер вратарей молодежки "Динамо"  Роман Березовский.
Смена тренера может быть связана в первую очередь с изменениями в менеджменте клуба.

Первую часть сезона "Оренбург" под руководством Владимира Федотова завершил на 10-м месте. 

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