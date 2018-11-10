18:17 | Футбол — РПЛ

Оливье Тилль: "Будет приятно победить "Спартак"

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Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль перед матчем 14-го тура премьер-лиги против "Спартака" заявил, что ему будет приятно обыграть московскую команду.

В чемпионате России играют профессионалы. Здесь высокие скорости и атлетичные игроки. Каждый матч, как настоящая битва, - сказал Тилль в интервью клубной пресс-службе. - Знаю, что "Спартак" – очень популярная команда в России, будет приятно с ними встретиться, а еще приятнее их победить. Игра, конечно, будет очень тяжелой, но если мы покажем свои лучшие качества, то сможем одержать победу.

Тилль перешел в "Уфу" из люксембургского клуба "Прогрес" 29 августа 2018 года. Он провел 7 матчей в чемпионате России и отметился двумя голевыми передачами.

Уфа - Спартак

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http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/5582-olive-till-v-lyuksemburge-rabotaya-uchitelem-ya-poluchal-39-evro-v-chas

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