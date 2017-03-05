Олег Пашинин: "Локомотиву" удалось сохранить качество игры, несмотря на уход Самедова"

Тренер "Локомотива" Олег Пашинин в интервью "Спорт день за днем" подчеркнул, что полузащитник Александр Самедов, перешедший в "Спартак" во время зимнего трансферного окна, играл одну из ключевых ролей в команде. По словам специалиста, любой команде можно поставить минус, если она зависит от одного футболиста.

- Стоит ли рассматривать уход Самедова как потерю системообразующего игрока? - вопрос Пашинину.

- Безусловно, Самедов играл одну из ключевых ролей. Но любой команде минус, если она зависит от одного игрока. Каким бы он ни был по своим качествам. Мне кажется, что у нас получилось без каких-либо сильных изменений сохранить качество в игре. Александр же принял решение об уходе сам.

- На ваш взгляд, с точки зрения амбиций он поступил правильно?

- Я не берусь осуждать или оправдывать это решение. Наверное, он посчитал, что для него это будет правильно. Посмотрим.

- Правильно ли говорить, что Джефферсона Фарфана "Локомотив" взял именно на место Самедова?

- В товарищеских играх мы использовали его на разных позициях. Думаю, его можно будет задействовать как справа, так и в центре.