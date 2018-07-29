Олег Кононов: "Никто не ставит перед "Арсеналом" задачу выйти в еврокубки"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Динамо" сказал, что есть сходства между его командой и "канонирами" образца сезона-2017/18 при Миодраге Божовиче. Также он объяснил причины того, почему на сборах команда проводила товарищеские матчи с клубами из Голландии.

– Миодраг Божович также играл в достаточно атакующий футбол – много было позиционных атак, также как и быстрых. Был баланс, – сказал Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер". – В этом у нас в определенном смысле есть сходство.

– В это межсезонье вы выбрали спарринг-партнерами несколько голландских команд. В чем была ваша идея?

– Честно сказать, не мы выбирали. Но я этому даже рад.

– Что удалось опробовать в этих матчах?

– Все. Как мы и предполагали, голландский чемпионат достаточно хорошего уровня, футболисты играют, в первую очередь, от атаки. Мы хотели посмотреть, как будем играть на уровне этих команд. В чем-то мы уступали, в чем-то превосходили. Достаточно хорошие спарринги, была почва для размышлений. Думаю, эти спарринги нам очень помогли.

– Учитывая, что вы "Краснодар" несколько раз выводили в еврокубки, перед вами стоит такая же задача с "Арсеналом"?

– Передо мной стоит задача закрепить завоеванные в прошлом году позиции (в чемпионате России-2017/18 туляки заняли седьмое место. – Прим. "СЭ"), создать команду, которая будет достаточно уверена в себе, играя, конечно же, для болельщиков, играя на результат. Никто такую задачу не ставит.

Нам нужно выходить на каждый матч и делать результат. Это цель, в дальнейшем, от того, как будем играть, станем планировать нашу работу.

"Арсенал" – "Динамо": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)

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