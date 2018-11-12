Олег Кононов: "Надеюсь, что вернем Бакаева в "Спартак" из аренды"

Новый главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов выразил надежду на возвращение полузащитника Зелимхана Бакаева из "Арсенала" в "Спартак". Его слова приводятся на официальном сайте красно-белых.

22-летний Бакаев является воспитаннком "Спартака". С начала сезона он выступает на правах аренды за "Арсенал", тренером которого до сегодняшнего дня был Кононов.

– Кстати, четыре гола за туляков забил Зелимхан Бакаев, арендованный у "Спартака". Продолжите за ним следить?

– Не просто продолжим, а, надеюсь, вернем его после аренды. Очень интересный парень.

Всего в составе "Арсенала" Бакаев провел 13 матчей в РПЛ, в которых смог отличиться 4 раза.