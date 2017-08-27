Олег Иванов: "Победили ЦСКА за счет дисциплины и концентрации"

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов подчеркнул, что его команда смогла победить ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России за счет дисциплины и концентрации. Он также добавил, что рад тому, что грозненцам удалось прервать серию неудач во встречах с армейцами.

– Нам нужны были очки, – сказал Иванов. – Здорово, что ребята сплотились в конце. Благодаря этому, наверное, и смогли победить ЦСКА.



– ЦСКА – очень неудобный соперник для вас.



– Да. Помню, последний раз побеждали при Красножане. Сегодня победили за счет дисциплины и концентрации.



– Год назад попали на праздник открытия стадиона армейцев и проиграли. Не боялись, что в этот раз из вас снова отбивную сделают?



– Честно говоря, только сегодня узнал, что у ЦСКА день рождения. Мы и в том году не планировали делать армейцам праздник, но пропустили три гола и проиграли. В этом году удалось прервать неудачную серию.



– Насколько тяжело было входить в такую игру во втором тайме?



– Это всегда тяжело. Вне зависимости от опыта. Высокий темп, из-за чего приходилось много играть в обороне и искать счастья на контратаках. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат" // Скандальный гол "Ахмата". Ошибка судей и реакция Акинфеева