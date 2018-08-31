Обляков переходит из "Уфы" в ЦСКА? Реакция Газизова

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не подтвердил, но и не опроверг информацию "СЭ" о возможном переходе 20-летнего полузащитника Ивана Облякова в ЦСКА. Ранее мы сообщали, что армейцы могут заплатить за трансфер игрока 4 миллиона евро, а сам футболист подпишет долгосрочный контракт.

– Не готов комментировать вашу информацию, – сказал Газизов.

Напомним, главный тренер вице-чемпионов России Виктор Гончаренко хорошо знаком с возможностями 20-летнего хавбека по совместной работе в "Уфе".

В текущем сезоне Обляков провел за уфимцев 11 матчей, забил один гол и отдал одну результатвную передачу. (Андрей СИЗЯКИН)