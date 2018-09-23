Николай Трубач не верит в "Спартак" в дерби с ЦСКА. И вот почему

Известный музыкант и болельщик "Спартака" Николай Трубач отметил, что ЦСКА выглядит организованней красно-белых в преддверии матча 8-го тура чемпионата России. Он сделал прогноз на столичное дерби.

– Глушаков и Ещенко пригодились бы сегодня?

– Если тебя что-то не устраивает, поговори с людьми. Зачем "назло бабушке уши отмораживать", правильно? Тем более, перед стартом в Европе и дерби. Опытные игроки, как Глушаков и Ещенко, мне кажется, помогли бы. Даже на скамейке или в раздевалке.

– В чем шанс "Спартака" против армейцев?

– В том, что тренерский штаб, надеюсь, не с Луны прилетел, а также в мудрости, если она есть. Каррера уже давно в России, знает свою команду.

– Ваш прогноз?

– Надеяться на то, что ребята выйдут и порвут ЦСКА? Сомнительно. Армейцы, несмотря на перемены в составе выглядят более организованной командой, тот же Чалов разыгрался. Предположу, что ЦСКА одержит победу в один мяч – 2:1, например. (Арман Мкртчян)​

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)

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