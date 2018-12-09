Николай Рассказов – об отмене красной карточки: "На повторе видно, что я не играл рукой"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов​ прокомментировал матч 17-го тура чемпионата России против "Анжи" (3:0). 20-летний футболист заявил, что не играл рукой в матче 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" и это было видно на видеоповторах.

Ранее КДК РФС отменило красную карточку Рассказова в матче с "Локомотивом".

– Первый тайм с "Анжи" был очень тяжелый, непростое поле, – сказал Рассказов в эфире программы "Матч Премьер". – Хорошо, что удалось заработать пенальти, который забил Зе Луиш. Во втором тайме "Спартак" был поагрессивнее, стало проще. Отмена красной карточки? Хочется играть, когда меня удалили, то все увидели на повторе, что я не играл рукой. Понимаю, что спорный момент, не на всех повторах это было видно.