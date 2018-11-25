Никита Симонян: "Кононов будет прививать "Спартаку" комбинационную игру. Я поддержал его кандидатуру"

Первый вице-президент РФС, бывший нападающий "Спартака" Никита Симонян, комментируя первую домашнюю победу красно-белых в чемпионате России с 25 августа, призвал не обольщаться. Сегодня москвичи в 15-м туре РПЛ обыграли "Крылья Советов" (3:1).

– Удачный дебют для тренера, – сказал Симонян. – Если команда, проигрывая 0:1, выигиывает – это уже задел. Есть волевой потенциал. А в остальном, человек только приступил к работе. Все впереди.

Я заходил в раздевалку, поздравил его. Он будет прививать "Спартаку" комбинационную игру. Я поддерживал его кандидатуру.

– Удивило ли, что "Спартак" сыграл в два нападающих?

– Я был удивлен. Приятно удивлен. Я за этот вариант. Но чтобы один и забивал, и был диспетчером.

– Можно сказать после этой игры, что "Спартак" вернулся?

– Давайте не будем обольщаться. Впереди "Рапид", еще игры. У него будет время подготовиться к следующему сезону. Будет определена трансферная политика – он будет просить тех, кто ему нужен, а не то, чтобы привели кого-то…

Пожелаем Олегу Георгиевичу удачи. С дебютом! (Андрей Михайлов)