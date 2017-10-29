Никита Чернов: "Пенальти не было, судья повелся на крик игрока "Амкара"

Защитник "Урала" Никита Чернов в перерыве матча 15-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что команде требовалось 5-10 минут, чтобы войти в игру. По его словам, екатеринбуржцы любят больше атаковать, этим пользуются пермяки, убегая в контратаки.

- Мне показалось, что пенальти не было, - сказал Чернов во флеш-интервью. - Костюков хорошо разобрался, громко закричал. Судья повелся на его действия.

"Урал" начал игру не так активно? Так сложились обстоятельства. Нам нужно было 5-10 минут, чтобы войти в игру. Потом вкатились. Мы рассчитывали, что они будут играть на контратаках. У них есть свободные зоны, потому что "Урал" - это атакующая команда, мы любим атаковать.