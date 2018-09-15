Никита Чернов: "Неважно, какая игра, главное - результат"

Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал победу своей команды над "Уфой" в матче 7-го тура РПЛ со счетом 3:0.

– Сыграли довольно-таки неплохо, "Уфа" свалилась на длинные передачи, на подборы, их игра заключалась только в этом. Первые 20-25 минут мы входили в игру, было тяжеловато, потом взяли игру под свой контроль, забили гол и все пошло по нашему сценарию.

– Почему именно так тяжело входили?

– Не могу понять, возможно, из-за того, что все приехали со сборных в разном состоянии, так что все нормально. Не важно какая игра, главное результат.

– На следующей неделе Лига чемпионов, какие ожидания?

– Конечно, ребята горят желанием проявить себя в Лиге чемпионов, хотим начать турнир с победы, будем играть только на победу. (Иван Уральский)