Невероятные эмоции игроков "Арсенала" после победы над "Спартаком". Видео

"Арсенал" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Спартаком" (3:2) в матче 11-го тура чемпионата России. Туляки дважды отыгрывались по ходу встречи. После этого матча с поста главного тренера красно-белых был уволен Массимо Каррера.
🔥Что творилось в раздевалке красно-желтых после победы над "Спартаком"? Узнай, посмотрев видео "Арсенал-ТВ"!🎬#СпартакАрсенал @rfpl @matchpremier @MatchTV @fcsm_official #АрсеналТула pic.twitter.com/wtKTmNit9z– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 23 октября 2018 г.
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