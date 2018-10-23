Невероятные эмоции игроков "Арсенала" после победы над "Спартаком". Видео

"Арсенал" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Спартаком" (3:2) в матче 11-го тура чемпионата России. Туляки дважды отыгрывались по ходу встречи. После этого матча с поста главного тренера красно-белых был уволен Массимо Каррера.