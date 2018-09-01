Нападающий "Краснодара" Сулейманов: "Чувствую поддержку тренера - с ней мне легче играть"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что старается показать максимум на футбольном поле. Сегодня 18-летний форвард забил победный гол в матче 6-го тура РПЛ против "Локомотива" (2:1).

- Я не знаю, с чем связать мои голы, - сказал Сулейманов в эфире канала "Матч Премьер". - Тренер доверяет мне, выпускает на поле, а я стараюсь показать максимум. Не знаю как, но у меня пока получается. Сегодня тренер сказал мне, что надо обострять игру. Я чувствую его поддержку - с ней мне легче играть.

Со стороны видел, что Рыбус подустал, что у него начало сводить ноги, поэтому решил усилить этот фланг. Удивлен, что меня не накрыли защитники в моменте с голом.

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