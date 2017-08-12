На вопрос об отставке Григорян процитировал Окуджаву

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян перед матчем 6-го тура чемпионата России против "Динамо" ответил на вопрос о своем будущем в клубе. Специалист процитировал известного барда Булата Окуджаву.

– Ваша судьба в клубе? Говорят, уже стали называть преемников.

– Это называется – жизнь.

– Все-таки остаетесь?

– Это как у Окуджавы. После матча я буду говорить либо: "Ваше благородие госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе", либо "Ваше благородье, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета!"

Трансляция матча "Анжи" - "Динамо"