На матче "Зенит" - "Арсенал" ожидается до 54 тысяч зрителей

На матче 13-го тура чемпионата России между "Зенитом" и тульским "Арсеналом" ожидается 54 тысячи зрителей, информирует пресс-служба клуба. Поддержать тульскую команду приедут в Санкт-Петербург около 100 человек.
Встреча состоится сегодня, 15 октября, на стадионе "Санкт-Петербург". Начало матча - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
На матче #ЗенитАрсенал ожидается до 54 тысяч зрителей. Пятидесяти четырех тысяч зрителей.https://t.co/iwGVtgrCXN pic.twitter.com/wt5PgyrhxG– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 15 октября 2017 г.