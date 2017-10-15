На матче "Зенит" - "Арсенал" ожидается до 54 тысяч зрителей

На матче 13-го тура чемпионата России между "Зенитом" и тульским "Арсеналом" ожидается 54 тысячи зрителей, информирует пресс-служба клуба. Поддержать тульскую команду приедут в Санкт-Петербург около 100 человек.

Встреча состоится сегодня, 15 октября, на стадионе "Санкт-Петербург". Начало матча - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.