Мурад Мусаев: "Для меня Газинский в 2018-м – объективно номер один"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал в интервью "СЭ", почему считает полузащитника команды Юрия Газинского одним из лучших игроков 2018 года. По его словам, хавбек значительно прибавил в прошлом году.

– В тройку лучших футболистов России 2018-го вы включили Газинского, Дзюбу и Акинфеева. Почему именно в таком порядке?

– Это сильнейшие игроки премьер-лиги, которые здорово проявили себя и на чемпионате мира. Газинского поставил на первое место не потому, что он футболист "Краснодара". Для меня Юра в 2018-м – объективно номер один. По сравнению с прошлым годом парень сделал громадный шаг вперед. Дзюба мощно провел как чемпионат мира, так и вторую половину года. Ну а сэйвы Акинфеева говорят сами за себя.

– Год назад Газинского даже не рассматривали как игрока сборной, а теперь он выводит команду на матч против Германии с капитанской повязкой.

– У Юры множество сильных качеств, включая фантастическую работоспособность. Это человек, на которого всегда можно положиться. Спокойный, трудолюбивый, надежный. После чемпионата мира и обрушившегося внимания совершенно не изменился. Звездная болезнь Газинскому точно не грозит. (Александр Кружков)

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