Мориц Бауэр: "Не секрет, что Бердыев сделал из "Ростова" сильную команду"

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр уверен, что матч 13-го тура чемпионата России с "Ростовом" будет непростым. При этом 25-летний швейцарец не сомневается, что перерыв на игры сборных пошел казанцам на пользу.

– Ни для кого не секрет, что Курбан Бердыев сделал из "Ростова" сильную команду, – начал Бауэр. – Соперник на данный момент находится выше нас в турнирной таблице, поэтому для нас это будет сложный выезд. Думаю, перерыв, который был, пошел "Рубину" на пользу и надеюсь, что дальше мы будем показывать лучшие результаты. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Напомним, что матч 13-го тура чемпионата России "Ростов" – "Рубин" состоится 15 октября, начало игры – в 16.30 по московскому времени.