23:30 2 февраля | Футбол — РФПЛ

Момент дня. Игроки "Спартака" смотрят матч "Локомотива" за спиной Семина

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Игроки "Спартака" посетили товарищеский матч "Локомотива" против "Осиека" (1:0). Напомним, что у железнодорожников единственный мяч забил нападающий Ари.

Игроки красно-белых сидели на трибунах прямо за спиной главного тренера "Локо" Юрия Семина и остального штаба столичного клуба. Обе команды проводят тренировочные сборы в Марбелье.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Sp M

Если не Спартак, то пусть Локо станет чемпионом. Сёмин заслужил победу.

06:42

Sher-Khan

Так и будет в конце чемпионата - ИГРОКИ "СПАРТАКА" ЗА СПИНОЙ "ЛОКОМОТИВА" СЕМИНА

06:09

snapdragon625

они там храпака не дали случайно?

00:40

баламошка

Это момент века. Имхо. А возможно и самое значимое событие в истории человечества.

23:46 2 февраля