Момент дня. Игроки "Спартака" смотрят матч "Локомотива" за спиной Семина

Игроки "Спартака" посетили товарищеский матч "Локомотива" против "Осиека" (1:0). Напомним, что у железнодорожников единственный мяч забил нападающий Ари.
Игроки красно-белых сидели на трибунах прямо за спиной главного тренера "Локо" Юрия Семина и остального штаба столичного клуба. Обе команды проводят тренировочные сборы в Марбелье.
После тренировки понаблюдали за игрой будущего соперника, до встречи с которым осталось не так уж много времени...#КрасноБелаяМарбелья pic.twitter.com/aGGKykWV8I– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 февраля 2018 г.
Sp M
Если не Спартак, то пусть Локо станет чемпионом. Сёмин заслужил победу.
06:42
Sher-Khan
Так и будет в конце чемпионата - ИГРОКИ "СПАРТАКА" ЗА СПИНОЙ "ЛОКОМОТИВА" СЕМИНА
06:09
snapdragon625
они там храпака не дали случайно?
00:40
баламошка
Это момент века. Имхо. А возможно и самое значимое событие в истории человечества.
23:46 2 февраля