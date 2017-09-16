Молодежка "Краснодара" вернулась не первую строчку

"Краснодар" в гостях одержал крупную победу над "Анжи" (3:0) в матче 10-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. В составе победителей дублем отметился Иван Игнатьев, еще один точный удар на счету Рустама Халназарова.

Эта победа позволила "Краснодару" сохранить первое место в турнирной таблице (21 очко). Занимающий второе место ЦСКА набрал 20 баллов.

Отметим, что "быки" продлили серию без поражений до девяти матчей (6 побед, 3 ничьих). Единственное поражение в сезоне краснодарцы потерпели в 1-м туре от сверстников из "Рубина" (1:2).

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10-й тур

"Анжи - мол." (Махачкала) - "Краснодар - мол." (Краснодар) - 0:3 (0:2)

Голы: Игнатьев, 6 (0:1). Халназаров, 44 (0:2). Игнатьев, 48 (0:3).

Судья: Капленков (Москва).

16 сентября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".