Молло и Денисов восстановились к матчу против "Спартака"

"Крылья Советов" провели очередную тренировку в преддверии гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака", сообщает пресс-служба самарского клуба. Полузащитник Йоан Молло и защитник Виталий Денисов отправились от травм.

Защитник Владимир Полуяхтов и нападающий Ваня Вучичевич продолжают восстановление от травм и занимаются по индивидуальной программе.

Хавбек Паул Антон и форвард Рамиль Шейдаев вернулись из расположений национальных команд и также готовятся к предстоящей игре.

В субботу "Крылья Советов" проведут предыгровую тренировку, после чего отправятся в Москву.

"Спартак" – "Крылья Советов": чемпионат России, онлайн-трансляция, 25 ноября, начало – в 14.00 (мск).