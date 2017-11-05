Мирча Луческу: "Спаллетти злился, когда "Шахтер" выигрывал у его "Зенита"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу высоко оценил талант наставника "Интера" Лучано Спаллетти. Румынский специалист вспомнил о встречах его "Шахтера" с "Зенитом", который на тот момент возглавлял итальянец.

- Мы часто встречались друг с другом, когда он возглавлял "Зенит", - цитирует La Gazzetta dello Sport Лучекску. - Во время зимних перерывов в России и Украине было только пара хороших команд, с которыми "Шахтер" мог провести товарищеские матчи, - "Зенит" и ЦСКА. У Лучано была отличная команда, и он злился, когда я побеждал.

Напомним, что в прошлом сезоне Луческу также возглавлял "Зенит".