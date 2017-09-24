Миодраг Божович: "Думали, что выиграем, а вместо этого получили гол"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после поражения от "Уфы" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что его игроки как минимум наиграли на ничью. Он также добавил, что "Уфа" – как раз та команда, в игре с которой можно зацепиться за очки.

– Первый тайм вышел скучным, почти не было ударов, только Габулов выручил после несильного удара Слая. После перерыва играли чуть лучше, владели инициативой, – сказал Божович. – Думали, что выиграем, а вместо этого получили гол, когда совершили ошибку. Думаю, что на очко, как минимум, наиграли. Поздравляю "Уфу" с победой. О ничьей мы даже не думали сегодня, настраивали игроков на победу, потому что с "Уфой" соседствуем в таблице. Где можно зацепиться за очки, если не здесь? В Питере, конечно, можно, но здесь шансов больше. Сейчас ничья была бы неплохим результатом.

– Вы сделали только одну замену, настолько были уверены в основном составе?

– Это какое-то правило, что я должен сделать три замены? Делаю столько замен, сколько хочу.

– Как прокомментируете эпизод в концовке, когда кто-то со скамейки запасных "Уфы" помешал вашей команде ввести мяч?

– Конечно, заметил, но это эмоции, шел конец игры, все хотели выиграть. Это неспортивно, но не стоит такие мелочи обсуждать. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" - "Арсенал"