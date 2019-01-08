Михаил Вартапетов: "Лидерами на беговой дорожке стали Глушаков и Айртон"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов после медосмотра, который прошел во вторник, заявил, что лидерами на беговой дорожке стали полузащитник Денис Глушаков и новичок красно-белых Айртон.

- Итоги хорошие. Всех всегда интересует соревновательный момент, - приводит слова Вартапетова официальный сайт "Спартака". - Так вот: на беговой дорожке сегодня было два явных лидера - Денис Глушаков и Айртон. Но и все остальные показали достойные результаты. Это говорит о том, что каждый игрок серьезно подошел к тем заданиям, которые получил на время отпуска, и готов к серьезной работе.

"Спартак" проведет первый сбор в ОАЭ с 9 по 16 января. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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